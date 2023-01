Kampf um Brasilien-Talent: Nottingham will Arsenal ausstechen

In den vergangenen Transferperioden war Nottingham Forest in aller Munde. Über 20 neue Spieler verpflichteten die Tricky Trees seit ihrem Aufstieg in die Premier League und krempelten so den Kader in außergewöhnlich radikaler Manier um. Derzeit rangiert der Verein aus den englischen Midlands auf Platz 15. Nicht genug für die Verantwortlichen, weshalb man weiterhin nach Verstärkungen Ausschau hält.

Nach Informationen des englischen ‚Telegraph‘ hat Nottingham nun ein Angebot für den Brasilianer Danilo abgegeben. Umgerechnet 20 Millionen Euro schwer soll die Offerte der Garibaldi Reds für den 21-jährigen Sechser von Palmeiras sein. Diese Summe könnte aufgrund erfolgsorientierter Bonuszahlungen noch weiter ansteigen.

In den vergangenen drei Jahren lief der Youngster in 141 Pflichtspielen für seinen derzeitigen Arbeitgeber aus São Paulo auf. Außerdem gehörte Danilo im Juni 2022 gegen Japan (1:0) zum Aufgebot der brasilianischen Nationalmannschaft. Deshalb steht der Linksfuß nicht nur bei Nottingham hoch in der Gunst.

Arsenal & weitere Konkurrenz

Der FC Arsenal wird schon seit November vergangenen Jahres mit dem Südamerikaner in Verbindung gebracht. Der Tabellenführer aus Englands Eliteliga hält mit Argusaugen nach Verstärkungen im Winter Ausschau. Die Londoner haben die Möglichkeit, nach 2004 endlich wieder eine Meisterschaft zu feiern. Doch auch die AS Monaco und Ajax Amsterdam wurden schon als Interessenten für Danilo genannt, die Konkurrenz ist dementsprechend groß.

Danilo selbst sieht sich schon längst bereit für einen Wechsel nach Europa. „Ich sehe mich als reif genug an, um in jedem Wettbewerb der Welt mitspielen zu können“, so der defensive Mittelfeldspieler gegenüber ‚UOL Esporte‘. Nun könnte es für den 1,77 Meter großen Profi ganz schnell gehen, denn Nottingham macht bekanntlich keine Gefangenen, wenn es um Transfers geht.