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Bundesliga

Bericht: Bayern plant 30-Millionen-Angebot für Cakir

Manuel Neuer wird sich erst gegen Ende der Saison entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt. Als möglicher Ersatz macht nun ein neuer Name die Runde.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Transfermarkt.com.tr
1 min.
Ugurcan Cakir imGala-Trikot @Maxppp

Der FC Bayern plant angeblich einen konkreten Vorstoß bei Ugurcan Cakir (30). 30 Millionen Euro will der deutsche Rekordmeister nach Informationen der türkischen Ausgabe von ‚Transfermarkt‘ in erster Instanz für den Torhüter von Galatasaray bieten.

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Mit dem Berater des türkischen Nationalkeepers hat man dem Bericht zufolge bereits aufgenommen. Die Gala-Bosse seien allerdings nicht bereit, eine Offerte in genannter Höhe zu akzeptieren.

Fakt ist: Bayerns Torhüter-Situation bleibt noch eine ganze Weile offen. Als Thronfolger von Manuel Neuer (40) gilt gemeinhin die bisherige Nummer zwei Jonas Urbig (22). Offen schien bislang eigentlich nur die Position dahinter, 30 Millionen oder mehr würden die Münchner aber wohl nur für einen potenziellen Stammkeeper ausgeben. Es bleibt also abzuwarten, ob sich diese Meldung bewahrheitet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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