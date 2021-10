Sevilla: Neuer Torjäger im Visier

Der FC Sevilla hat einen Torjäger aus der zweiten englischen Liga ins Visier genommen. Laut ‚Estadio Deportivo‘ ist Ben Brereton Díaz von den Blackburn Rovers ein Kandidat beim La Liga-Vierten. Der Vertrag des 22-jährigen Mittelstürmers läuft am Saisonende aus.

In der laufenden Saison erzielte der chilenische Nationalspieler zehn Tore in elf Ligaeinsätzen. Beim FC Sevilla könnte Brereton Díaz auf Youssef En-Nesyri (24) folgen, der wiederum Begehrlichkeiten in der Premier League weckt.