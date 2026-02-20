„Ultimative Rolle“: Carrick spricht über United-Zukunft

Michael Carrick hat sich zu einem möglichen längerfristigen Verbleib bei Manchester United geäußert. Im Interview mit der ‚BBC‘ betont der bis zum Saisonende angestellte Interimscoach: „Für mich ist es die ultimative Rolle. Ich genieße es wirklich, ich liebe, was ich tue. Ich habe Glück und fühle mich privilegiert, in dieser Position zu sein. […] Aber im Grunde bin ich jetzt hier, um meine Arbeit zu machen, ein gutes Team aufzubauen und erfolgreich zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als einem Monat sammelt Carrick fleißig Argumente. Aus fünf Partien konnte man neben einem Remis vier Siege einfahren, darunter gegen Manchester City, den FC Arsenal und Tottenham Hotspur. Eine überstürzte Trainer-Entscheidung wollen die United-Bosse laut dem ‚Telegraph‘ aber nicht treffen. Carrick stellt klar: „Ich entscheide nicht, wie lange das sein wird, aber ich liebe es, hier zu sein, und solange ich hier bin, werde ich alles geben, was ich kann. Und ich plane immer langfristig zum Wohle des Vereins. So sollte es meiner Meinung nach sein.“