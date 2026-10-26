Geschäftsführer Jonas Boldt stärkt Neu-Trainer Sandro Wagner trotz zunehmender Kritik den Rücken. Gegenüber der ‚Bild‘ betont er: „Ich habe die Entscheidung nicht bereut und habe Vertrauen in Sandro. Jetzt müssen wir schauen, dass wir möglichst schnell da unten rausklettern.“

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Nur ein Punkt aus drei Spielen, ein Torverhältnis von 1:6 und der Absturz auf den 16. Tabellenplatz – Wagners bisherige Bilanz bei Hannover 96 fällt ernüchternd aus. Der Ex-Nationalspieler steht nach kurzer Zeit in Hannover bereits „mit dem Rücken zur Wand“, schreibt die ‚Bild‘. Im Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch (20:45 Uhr) bietet sich Wagner die nächste Gelegenheit, seine Kritiker verstummen zu lassen.