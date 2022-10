Nach dem Barça-Aus: So steht's um Xavis Job

Mit ebenso namhaften wie teuren Neuzugängen wollte der FC Barcelona in dieser Saison zurück in den Kreis der europäischen Topteams. Nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League-Gruppenphase müssen sich die Blaugrana aber eingestehen, dass es gegen Mannschaften wie Bayern München einfach noch nicht reicht.

Unter normalen Umständen würde bei den stolzen Katalanen nun eine hitzige Trainerdiskussion starten. Xavi ist aber eben kein normaler Trainer, sondern Übungsleiter und Vereinslegende zugleich. Deshalb, so berichtet die ‚Mundo Deportivo‘, sitzt der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler weiter fest im Sattel. Die Barça-Bosse haben „maximales Vertrauen“ in ihre Ikone.

Blitzten in den vergangenen Wochen mal Zweifel am Trainer auf, dann wurden diese bezeichnenderweise von Xavi selbst gestreut. Er ließ Sätze fallen wie: „Wenn ich keine Titel gewinne, kommt ein anderer Trainer.“ Oder: „Ich will kein Problem für Barcelona sein.“ Klar ist: Die Klubführung ist noch weit davon entfernt, ihn als Problem auszumachen.

Fokus auf La Liga

Und das nicht ohne Grund. Mit Platz zwei und 28 Punkten nach elf Partien liegt Barça in La Liga voll im Soll. Den Gewinn der spanischen Meisterschaft hat die Klubspitze nun als wichtigstes Ziel dieser Saison erkoren. Wenn die Blaugrana mit dem Erzrivalen Real Madrid (31 Zähler) nicht Schritt halten können, könnte die Stimmung allerdings schnell kippen.