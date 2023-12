Erster Sieg seit September: Die Verschmähten retten Union

61, 147 und 255 Bundesligaminuten – sowohl Mikkel Kaufmann (22), Benedict Hollerbach (22) als auch Kevin Volland (31) hatten sich ihre Spielanteile bei Union Berlin zum Zeitpunkt ihrer Ankunft im Sommer wohl ganz anders vorgestellt. Am heutigen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach durfte immerhin Hollerbach als auch Volland in einem ihrer seltenen Startelfeinsätze ran.

Neu-Trainer Nenad Bjelica setzte bei seiner ersten Bundesligapartie auf ein 4-1-4-1-System, bei dem Hollerbach auf der linken Seite und Volland als hängende Spitz hinter Kevin Behrens agierten. Den Bann brach dann der Mittelstürmer, der in der 23. Minute einen Handelfmeter zur 1:0-Führung verwandelte. Für den 15-fachen Nationalspieler war es der zweite Treffer in Serie.

Auch Hollerbach & Kaufmann treffen

In Halbzeit zwei veredelte Hollerbach die Führung. Nach einer Ecke klärte die Borussia den Ball nicht richtig und der Sommerneuzugang von Wehen Wiesbaden zog trocken aus rund 17 Metern Entfernung ab und traf zum 2:0. Das Sommertransfer-Märchen komplettierte Mikkel Kaufmann. Der dänische Angreifer vollstreckte nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der 75. Spielminute zum zwischenzeitlichen 3:0.

Am Ende gewannen die Berliner gegen die Fohlen verdient mit 3:1. Für die Eisernen war es der erste Erfolg nach 16 sieglosen Pflichtspielen. Bedanken kann sich Trainer Bjelica bei einem Trio, welches unter Vorgänger Urs Fischer so gut wie gar nicht zum Zug kam. Womöglich der Beginn einer neuen Hierarchie an der Alten Försterei.