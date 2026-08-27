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Offiziell La Liga

Barça sichert sich Livakovic

von Fabian Ley - Quelle: fcbarcelona.com
1 min.
Dominik Livakovic wirkt enttäuscht @Maxppp

Der FC Barcelona sorgt für mehr Auswahl auf der Torwart-Position. Die Katalanen verkünden die Verpflichtung des kroatischen Nationalkeepers Dominik Livakovic (31), der beim spanischen Meister einen Vertrag bis 2031 erhält. An Fenerbahce fließen rund zwei Millionen Euro fix, bis zu zwei weitere Millionen könnten per Boni hinzukommen.

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Livakovic ist vorerst als Nummer drei hinter Joan García (25) und Wojciech Szczęsny (36) vorgesehen. Im Raum stand zuletzt auch eine sofortige neuerliche Leihe zu Heimatklub Dinamo Zagreb. Klar ist nur: Für DFB-Torhüter Marc-André ter Stegen (34/zurzeit an Ajax Amsterdam verliehen) bleibt auch in Zukunft kein Platz im Team von Hansi Flick.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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