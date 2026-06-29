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Bochum lässt Clairicia ziehen

Mathis Clairicia verlässt den VfL Bochum nach nur einem Jahr wieder. Wie der Ruhrgebietsklub bekanntgibt, wechselt der 23-jährige Mittelstürmer zum FC Sochaux. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

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