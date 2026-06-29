Bochum lässt Clairicia ziehen
Mathis Clairicia verlässt den VfL Bochum nach nur einem Jahr wieder. Wie der Ruhrgebietsklub bekanntgibt, wechselt der 23-jährige Mittelstürmer zum FC Sochaux. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
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Mathis #Clairicia verlässt den VfL und wechselt nach Frankreich zum FC Sochaux-Montbéliard. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 29, 2026
Alles Gute für die Zukunft, Mathis!🙏 #meinVfL pic.twitter.com/4sDr7BNLST
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