Bochum lässt Clairicia ziehen

Mathis Clairicia verlässt den VfL Bochum nach nur einem Jahr wieder. Wie der Ruhrgebietsklub bekanntgibt, wechselt der 23-jährige Mittelstürmer zum FC Sochaux. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Unter der Anzeige geht's weiter