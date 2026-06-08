Frankfurt findet Smolcic-Abnehmer

Die Zeit von Innenverteidiger Hrvoje Smolcic bei Eintracht Frankfurt findet wohl zeitnah ein endgültiges Ende. Der türkische Journalist Resat Can Özbudak berichtet von einer Einigung zwischen dem 25-jährigen Kroaten und Corum FK. Smolcic werde einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben.

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Zu den Ablösemodalitäten werden keine Angaben gemacht. Smolcics Vertrag bei der Eintracht wäre noch bis 2027 gültig gewesen. In der vergangenen Saison lief der Linksfuß auf Leihbasis für Kocaelispor auf. Jetzt zieht es ihn offenbar fest zum Süper Lig-Aufsteiger nach Corum.