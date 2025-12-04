„Zu realistisch“: Ex-Sportdirektor über Augsburg-Zeit

Marinko Jurendic, von 2023 bis 2025 als Sportdirektor beim FC Augsburg tätig, blickt trotz seiner Entlassung im vergangenen Sommer stolz auf seine Amtszeit zurück. Im Interview mit ‚transfermarkt.de‘ betont der 48-Jährige, dass die gemeinsam gesteckten Ziele schneller erreicht wurden als gedacht: „Ich habe gerne bei Augsburg gearbeitet, viel Zuspruch erhalten und schöne Momente gehabt. […] Nicht nur ich bin der Meinung, dass man darauf weiter erfolgreich aufbauen kann.“

Die Augsburger wollten im vergangenen Sommer jedoch den nächsten Schritt gehen. Geschäftsführer Michael Ströll hatte bereits im November 2023 gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt, dass „der gesamte Klub zu mehr fähig ist“. Jurendic reflektiert: „Natürlich wollten auch wir immer mehr, vielleicht waren wir zu realistisch.“