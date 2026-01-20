Menü Suche
Doppel-Klausel: Eintracht gibt Fenyö ab

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Noah Fenyö im Einsatz für die SGE @Maxppp

Eigengewächs Noah Fenyö verlässt Eintracht Frankfurt vorübergehend. Informationen von ‚Sky‘ zufolge wechselt der zentrale Mittelfeldspieler per Leihe bis Saisonende zum Újpest FC. Für den Anschluss besitzt der ungarische Erstligist eine Kaufoption, die Eintracht sichert sich für diesen Fall wiederum eine Rückkaufklausel.

Der 19-Jährige kam bisher nur für die Zweitvertretung der Frankfurter zum Einsatz, ein Profispiel steht bislang nicht zu Buche. Nun sammelt Fenyö andernorts Erfahrungen auf höherem Niveau. Sein Vertrag bei der SGE ist noch bis 2029 gültig. Bei Újpest bemühte sich laut ‚Sky‘ insbesondere der neue Sportdirektor Pál Dárdai um den Youngster.

