Selke: „Würde gerne in Bremen bleiben“

Stürmer Davie Selke hat seinen Wunsch bekräftigt, langfristig bei Werder Bremen zu spielen. „Wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sehr gerne in Bremen bleiben – und mit Bremen in der ersten Liga bleiben“, sagte die Leihgabe von Hertha BSC im ‚100% Bundesliga‘-Podcast von ‚RTL NITRO‘.

Seine eigene Vertragssituation stehe allerdings „hintenan und es gab in der Hinsicht auch keinen Kontakt“, betont Selke. Werder muss den 25-jährigen Mittelstürmer nach aktueller Lage für 15 Millionen Euro fest verpflichten, sollte in dieser und in der kommenden Saison die Klasse gehalten werden. Solange ist Selke an die Grün-Weißen verliehen.