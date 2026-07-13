Beim FC Bayern München entscheidet seit geraumer Zeit offenbar ein neues Transferkomitee über alle Neuzugänge und Abgänge beim Klub. Wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, kommt dieses regelmäßig zusammen und unterstützt Max Eberl bei der Kaderplanung. Neben dem Sportvorstand sind demzufolge Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer sowie die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge Mitglieder des neuen Gremiums.

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Zuletzt wurde häufig betont, dass Eberl, dem zuvor immer wieder Alleingänge in Transferthemen vorgeworfen wurden, vor allem den Aufsichtsrat bei den neuesten Einkäufen stets „von Anfang an mitgenommen“ und „die Erfahrung und die Expertise der Bayern-Granden Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß eingeholt habe“. Das scheint offenbar innerhalb dieser Meetings passiert zu sein. Wie die ‚AZ‘ weiter berichtet: „Erst wenn sich das Quintett auf eine Entscheidung verständigt hat, wird der mächtige Aufsichtsrat einbezogen, der alle Investitionen über 50 Millionen Euro absegnen muss. Dies war unter anderen bei den Transfers von Brown und Saibari der Fall.“