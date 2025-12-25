Menü Suche
Zweikampf um 27-Millionen-Stürmer Strand Larsen?

von Julian Jasch - Quelle: The Telegraph
Jörgen Strand Larsen will sich durchsetzen @Maxppp

Nicht nur West Ham United streckt die Fühler nach Jörgen Strand Larsen (25) aus. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge bekundet auch Ligarivale Crystal Palace Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Angreifer, der von den Wolverhampton Wanderers im Sommer nach einjähriger Leihe für 27 Millionen Euro festverpflichtet wurde.

Die Wolves stecken in der laufenden Saison tief in der Krise und konnten aus den ersten 17 Ligapartien gerade einmal zwei Punkte holen. Strand Larsen selbst steht ebenfalls erst bei drei Pflichtspieltreffern. Bei der Konkurrenz hat man aber offenbar nicht vergessen, dass der Norweger in der vergangenen Spielzeit 14 Tore in der Premier League erzielte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
