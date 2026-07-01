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Bundesliga

Dank Reitz-Millionen: Gladbachs Shoppingtour geht weiter

Nach der katastrophalen Vorsaison will Borussia Mönchengladbach in der kommenden Spielzeit wieder zu alter Stärke zurückfinden. Dazu soll der Kader komplett umgebaut werden.

von Martin Schmitz - Quelle: Rheinische Post
1 min.
Jan Leszczyński (l.) im Zweikampf bei einem Testspiel gegen die U19 des FC Bayern @Maxppp

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Rouven Schröder zeigt sich sehr aktiv auf dem Transfermarkt und visiert einen potenziellen siebten Neuzugang an. Laut der ‚Rheinischen Post‘, die Quellen aus Polen bestätigen kann, handelt es sich dabei um Jan Leszczynski von Legia Warschau.

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Der 19-jährige Innenverteidiger hat bislang zwar erst vier Profieinsätze gesammelt, konnte dabei und in der zweiten Mannschaft allerdings bereits viele Scouts von sich überzeugen. Der polnische U19-Nationalspieler besticht durch gutes Stellungspiel, eine gesunde Zweikampfhärte und ein starkes Aufbauspiel.

Legia ist aufgrund seiner finanziellen Situation auf Einnahmen angewiesen. Gladbach wiederum kann ohne weitere Verkäufe in kleinem Rahmen aktiv werden. Laut ‚RP‘ ist ein „Einkauf im Bereich von bis zu drei, vier Millionen Euro“ vor allem „dank der 20 Millionen Euro, die der Verkauf von Rocco Reitz zu RB Leipzig gebracht hat“, jederzeit möglich.

veröffentlicht am
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