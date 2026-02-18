Magdeburg-Flop nach 6 Monaten wieder weg

Nach knapp einem halben Jahr bricht Ado Onaiwu (30) seine Zelte beim 1. FC Magdeburg schon wieder ab. Der Zweitligist gibt die Vertragsauflösung mit dem Angreifer offiziell bekannt. Magdeburg ergänzt, dass es den 1,80 Meter großen Rechtsfuß wahrscheinlich zurück in seine japanische Heimat verschlagen wird. Das dortige Wechselfenster ist noch bis Ende Februar geöffnet.

„Ado konnte sich bei uns leider nicht nachhaltig durchsetzen. Mit der Möglichkeit zur Rückkehr in seine Heimat Japan ergibt sich für ihn nun eine neue Perspektive. Wir wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute“, gibt Geschäftsführer Sport Otmar Schork zu Protokoll. In der zweiten Liga kam Onaiwu lediglich viermal zum Einsatz.