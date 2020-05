DFB terminiert Pokal-Halbfinale

Der DFB hat die ausstehenden Halbfinal-Partien des DFB-Pokals terminiert. Wie der deutsche Fußball-Dachverband offiziell bekanntgibt, sollen die beiden Begegnungen in zwei Wochen am 9. und 10. Juni stattfinden.

Zunächst steigt die Partie 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen, ehe am Folgetag Bayern München Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena empfängt. Die Spiele sind jeweils für 20:45 Uhr angesetzt und werden sowohl in der ARD als auch bei Sky übertragen.