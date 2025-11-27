Frankfurt: Kommt ein neuer Linksverteidiger?

Schon im Winter könnte bei Eintracht Frankfurt ein neuer Linksverteidiger aufschlagen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird intern über eine Verstärkung für die linke Abwehrseite diskutiert. Grund dafür sei ein möglicher Abgang von Nathaniel Brown (22) im kommenden Sommer. Sein Nachfolger könnte ab dem Winter schon einmal behutsam herangeführt werden.

Brown hat in dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Inzwischen ist der Linksfuß sogar zweifacher deutscher Nationalspieler. Sein Vertrag bei der SGE läuft noch bis 2030. Sämtliche deutsche Topklubs sowie zahlungskräftige englische Vereine und Real Madrid sind interessiert.