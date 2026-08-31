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Last-Minute-Neuzugang für ManCity

von David Hamza - Quelle: Gianluca Di Marzio | The Athletic
Iliman Ndiaye jubelt aufreizend @Maxppp

Manchester City sticht Tottenham Hotspur im Poker um Außenstürmer Iliman Ndiaye (26) aus. Unter anderem Gianluca Di Marzio berichtet vom bevorstehenden Transfer zu den Skyblues. Der Spieler des FC Everton ist bei City in den Fokus gerückt, weil der Deal mit Wunschspieler Cody Gakpo (27/FC Liverpool) gescheitert ist.

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Ndiaye stand schon kurz vor einem Wechsel zu Tottenham – die Spurs haben laut ‚The Athletic‘ jetzt eine Leihanfrage für Mykhaylo Mudryk (25) vom FC Chelsea eingereicht. Jack Grealish (30) könnte derweil von ManCity zu Everton wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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