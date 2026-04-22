Bundesliga-Dreikampf: VfB bei Jangéal mittendrin

Die Zahl der Interessenten an PSG-Talent Mathis Jangéal wächst stetig. Der Nachwuchsvertrag des 17-Jährigen bei Paris St. Germain läuft im Sommer aus. Der offensive Mittelfeldspieler will den nächsten Karriereschritt gehen, die Spur führt dabei dem Vernehmen nach sehr klar in die Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits seit dem vergangenen Winter bemüht sich Eintracht Frankfurt um Jangéal, kürzlich wurde das Interesse des Hamburger SV bekannt, der mit einem sehr überzeugenden Angebot vorstellig geworden sein soll. Laut der ‚L‘Équipe‘ wird aus dem deutschen Duo nun ein Trio, denn auch der VfB Stuttgart baggert intensiv am PSG-Youngster, der als Wunderkind gilt.

Gespräche laufen bereits

Dabei zeigt sich der VfB zielstrebig. Der französischen Sporttageszeitung zufolge haben Stuttgart-Vertreter „dem Jangéal-Umfeld kürzlich das sportliche Konzept vorgestellt“. Der junge Pariser soll schnell „in die Strategie zur Förderung junger Talente“ integriert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG versucht parallel Jangéal für einen Profivertrag zu gewinnen, dieser scheint jedoch sein Glück eher bei einem anderen Verein suchen zu wollen. Beim französischen Hauptstadtklub lief der Youngster in dieser Spielzeit zwar bereits zweimal für die Profis auf, hat aber aufgrund der hohen Qualitätsdichte einen schweren Stand.