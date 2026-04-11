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Bundesliga

Nächster konkreter BVB-Anlauf bei Nwaneri?

Borussia Dortmund hält Ausschau nach dribbelstarken Offensivspielern. Ein Kandidat ist dabei offenbar weiterhin Arsenal-Juwel Ethan Nwaneri.

von Fabian Ley - Quelle: BBC | Fabrizio Romano
1 min.
Ethan Nwaneri beim emotionalen Torjubel @Maxppp

Ethan Nwaneri weckt offenbar weiter Begehrlichkeiten bei Borussia Dortmund. Einem Bericht der ‚BBC‘ zufolge streckt der Bundesligist die Fühler nach dem Offensivtalent aus, das sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Flügeln agieren kann. Fabrizio Romano bestätigt ebenfalls, dass das Interesse nach wie vor groß ist und der 19-Jährige beim BVB auf der Shortlist steht.

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Seit dem Winter ist Nwaneri leihweise für Olympique Marseille am Ball, kommt dort aber nur sporadisch zum Einsatz (ein Tor und zwei Vorlagen in zehn Spielen). Im Anschluss wird der englische U21-Nationalspieler wieder zu seinem Stamm- und Jugendklub FC Arsenal zurückkehren.

Neuer BVB-Vorstoß im Sommer?

Wie es danach weitergeht, ist offen. Entsprechende Zukunftsgespräche mit der Arsenal-Führung stehen noch aus. Laut der ‚BBC‘ zählt Nwaneri allerdings zu den Spielern, die den Premier League-Tabellenführer im Sommer verlassen könnten und für die sich die Gunners Angebote anhören würden.

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Schlägt Nwaneri dann mit einem Jahr Verspätung in Dortmund auf? Bereits im Sommer 2025 waren die Schwarz-Gelben am Youngster dran, zogen seinerzeit jedoch den Kürzeren. Der dribbelstarke Linksfuß verlängerte stattdessen im August seinen Vertrag in London langfristig bis 2030. Neben dem BVB beobachten weitere europäische Klubs – darunter insbesondere aus der Premier League – Nwaneris Situation.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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