„Bayern bietet 100 Millionen für Araújo“ | Sancho „Herr again“

Genehmigt sich der FC Bayern nach der Verpflichtung von Harry Kane schon in diesem Winter einen weiteren 100-Millionen-Transfer? Sique Rodríguez jedenfalls ist sich sicher. Der spanische Sportjournalist hat in der Sendung ‚El Bar‘ diesen markanten Satz rausgehauen: „Deco (Sportdirektor des FC Barcelona, Anm. d. Red.) weiß bereits, dass Bayern im Januar 100 Millionen für Ronald Araújo bieten wird.“

Mit diesem Zitat gehören Rodríguez die Transfer-Schlagzeilen in Spanien, unter anderem auch bei der ‚as‘. Richtig ist: Ronald Araújo zählt zu den Wunsch-Verteidigern von Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Abgesehen davon allerdings ist das schon eine sehr steile Behauptung. Bereits mehrfach ist angeklungen, dass der Uruguayer in diesem Winter nicht zu kriegen sein wird. Und dass Bayern in Kürze schon den nächsten dreistelligen Millionen-Transfer tätigt, ist ebenfalls nicht realistisch.

Sancho wieder zuhause

Nicht realistisch schien lange auch eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund. Doch ab und an fügen sich die Dinge dann doch so, wie es erst einmal nur die Wenigsten vermuten. Seit dem gestrigen Donnerstag trägt der englische Offensivspieler wieder schwarz-gelb und bestimmt damit nicht nur die Schlagzeilen in Deutschland, sondern auch in seiner Heimat. Vor allem dieser Satz hallt nach: „Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie ‚nach Hause kommen‘.“

Gewohnt verspielt greifen die Boulevardblätter auf der Insel Sanchos Worte auf. „Home A Loan“, so die Überschrift beim ‚Express‘. Eine Anspielung auf Sanchos alte, neue sportliche Heimat versteckt sich beim ‚Daily Star‘: „Happy Days are Herr again“. Die ‚Times‘ hingegen bleibt sachlich: „Sancho goes, home‘ to Dortmund“. Ob sich der 23-Jährige nach Monaten ohne Einsatz auch auf dem Platz wieder schnell zuhause fühlen wird?