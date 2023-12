Neben Real & PSG: Neue Option für Mbappé

Ein Wechsel zu Real Madrid oder doch ein Verbleib bei Paris St. Germain? Bisher schien es für Kylian Mbappé nur zwei mögliche Zukunftsszenarien zu geben. Nun wird allerdings berichtet, dass die Tür für einen Wechsel nach Saudi-Arabien nicht geschlossen ist. Die Unterschrift des französischen Nationalspielers bei einem Saudi-Klub wird sogar als „echte Option“ betitelt.

Im Interview mit ‚Sky Sports‘ ließ der Chef der Saudi Pro League, Michael Emenalo, zur Personalie Mbappé verlauten: „Es ist ein offener Austausch, aber wir wissen nicht, was er tun will.“ Kontakt zwischen den Parteien besteht also weiterhin. Etwas verklausuliert lässt Emenalo durchblicken, dass man weiterhin Interesse am 24-Jährigen hat: „Wenn es von seiner Seite ein Interesse daran gibt, Teil dessen zu sein, was wir jetzt und in Zukunft aufbauen, kann man die Gelegenheit nicht ausschlagen, zu sehen, ob Mbappé zu uns kommen kann.“

Einen Versuch im vergangenen Sommer blockte Mbappé noch ab. Dass Berichte über Gespräche und Verhandlungen zwischen der Mbappé-Seite und den Saudis der Wahrheit entsprechen, bestätigt Emenalo zudem: „Ich kann nicht sagen, wie weit die Gespräche gingen. Aber es gab ein Interesse daran, dass, wenn der Spieler bereit war zu kommen, es einen Verein gab, der bereit war, ihn zu empfangen und Platz für ihn in seinem Kader zu schaffen.“

Real-Ultimatum

Die Saudis sind allerdings nicht allein in der Verlosung. Real Madrid hat den schnellen Torjäger weiterhin im Visier. Dem Vernehmen nach wollen die Königlichen Mbappé am 1. Januar ein Vertragsangebot vorlegen – inklusive Ultimatum. 15 Tage soll der Stürmer Zeit bekommen, um sich zu entscheiden. Andernfalls wollen die Königlichen das Angebot zurückziehen, heißt es.

Währenddessen hofft Paris St. Germain weiterhin auf einen langfristigen Verbleib seines Aushängeschilds. Die Option für eine automatische Verlängerung bis 2025 ließ Mbappé ablaufen. Dennoch versuchen die Franzosen, den treffsicheren Offensivakteur von einer erneuten Ausdehnung des Kontrakts zu überzeugen.