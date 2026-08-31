HSV: Philippe vor Bundesliga-Wechsel

Rayan Philippe (25) wechselt innerhalb der Bundesliga den Klub. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Offensivspieler des Hamburger SV vor dem Transfer zum SC Paderborn. Es handle sich um eine Leihe mit Kaufoption.

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Der Franzose war vor einem Jahr für vier Millionen Euro von Eintracht Braunschweig zum HSV gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich dort nicht. Philippe pendelte zwischen Ersatzbank und Startelf, zum Saisonende standen fünf Bundesliga-Tore zu Buche.