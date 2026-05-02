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Eintracht-Kandidat Mykolenko vor der Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Vitaliy Mykolenko spielt einen Pass @Maxppp

Vitaliy Mykolenko bleibt dem FC Everton offenbar erhalten. Fabrizio Romano berichtet, dass der Linksverteidiger kurz davor steht, seinen 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

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Mykolenko, der vor vier Jahren für 23,5 Millionen Euro zu den Toffees wechselte, soll unter anderem bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen. Bei den Adlerträgern wurde er als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Nathaniel Brown (22) gehandelt, der die Eintracht im Sommer wahrscheinlich verlässt. Ein Transfer ist nun aber voraussichtlich vom Tisch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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