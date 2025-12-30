Verrückte Trainer-Idee bei der Fortuna

Fortuna Düsseldorf hatte sich bei der Trainerfrage auch mit einer brisanten Option beschäftigt. Laut der ‚Sport Bild‘ erwogen die Verantwortlichen eine Rückholaktion von Daniel Thioune, der erst im Oktober von den Rheinländern beurlaubt wurde. Auch dank eines noch laufenden Vertrags bis 2028 wäre ein Comeback unkompliziert zu realisieren gewesen. Thioune selbst habe den Düsseldorfern aber zu verstehen gegeben, dass eine Rückkehr nicht infrage kommt.

Inzwischen hat die Fortuna dem aktuellen Cheftrainer und Thioune-Nachfolger Markus Anfang das Vertrauen ausgesprochen. Der Übungsleiter kommt in zehn Spielen zwar nur auf zwei Siege, darf sich aber trotzdem in der Rückrunde vorerst weiterhin an der Seitenlinie beweisen. Mit Platz 16 steckt Düsseldorf derzeit tief im Abstiegskampf.