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Foden unterschreibt bis 2030

von Lukas Hörster - Quelle: mancity.com
Matchwinner Phil Foden @Maxppp

Phil Foden (26) bleibt Manchester City auch nach dem Abgang von Förderer Pep Guardiola erhalten. Wie der englische Pokalsieger mitteilt, hat der flexible Mittelfeldmann sein Arbeitspapier bis 2030 verlängert.

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Foden musste zuletzt neben Guardiolas Abgang eine weitere bittere Pille schlucken, als er von Thomas Tuchel überraschend nicht in Englands WM-Aufgebot berufen wurde. Unter dem neuen City-Coach Enzo Maresca will der technisch starke Linksfuß jetzt neu angreifen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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