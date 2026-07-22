Phil Foden (26) bleibt Manchester City auch nach dem Abgang von Förderer Pep Guardiola erhalten. Wie der englische Pokalsieger mitteilt, hat der flexible Mittelfeldmann sein Arbeitspapier bis 2030 verlängert.

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We're delighted to announce that Phil Foden has extended his contract at City until 2030 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 22, 2026

Foden musste zuletzt neben Guardiolas Abgang eine weitere bittere Pille schlucken, als er von Thomas Tuchel überraschend nicht in Englands WM-Aufgebot berufen wurde. Unter dem neuen City-Coach Enzo Maresca will der technisch starke Linksfuß jetzt neu angreifen.