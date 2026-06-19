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Muriqi feiert Fenerbahce-Rückkehr

von Dominik Schneider - Quelle: fenerbahce.org
1 min.
Vedat Muriqi mit seinem besonderen Torjubel @Maxppp

Der Transfer von Vedat Muriqi zu Fenerbahce ist in trockenen Tüchern. Die Gelben Kanarienvögel geben bekannt, dass der 32-jährige Mittelstürmer von RCD Mallorca verpflichtet wurde. Muriqi erhält einen Dreijahresvertrag. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro Ablöse.

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In der abgelaufenen Saison erzielte der 68-fache Nationalspieler 23 Tore für Mallorca in LaLiga, konnte den Abstieg seines ehemaligen Arbeitgebers damit aber nicht verhindern. Für Muriqi ist es der zweite Aufenthalt bei Fener. In der Saison 2019/20 trug er bereits das Trikot des Istanbuler Traditionsklubs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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