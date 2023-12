HSV: Walter vorerst fest im Sattel

Beim Hamburger SV hält man vorerst an Cheftrainer Tim Walter fest. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der 48-Jährige auch beim Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie stehen.

Wirklich rund läuft es beim HSV nach starkem Saisonstart schon seit einigen Wochen nicht mehr. Gegen Paderborn setzte es am Samstag beim 1:2 die erste Heimniederlage der Saison. In Fankreisen regt sich bereits seit längerem größerer Unmut.