F95: Jobgarantie für Rösler

Fortuna Düsseldorf würde wohl auch bei einem Abstieg an Cheftrainer Uwe Rösler festhalten. „Nicht, weil er einen Vertrag für die zweite Liga hat, sondern weil wir absolut von ihm und seiner Arbeit überzeugt sind“, begründet der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘. Rösler hatte Ende Januar in Düsseldorf übernommen und in 13 Partien einen Punkteschnitt von 1,23 eingefahren. In der Tabelle rangiert F95 auf Relegationsplatz 16.

Röttgermann lobt: „Es ist selten, dass ein Team so schnell die Handschrift eines Trainers trägt. Uwe Rösler hat ein paar Dinge verändert, die uns wirklich weiterbringen. Er geht auf jeden Spieler ein, sie fühlen sich von ihm wahr- und ernstgenommen. Zudem hat er eine Idee, wie er spielen lassen möchte, und die passt zu unserem Team.“ Daher ist Röttgermann „sicher, dass das der Trainer ist, dem wir die Zukunft Fortunas anvertrauen wollen. Ligaunabhängig. Aber nochmals: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Mein Tipp: ohne Relegation.“