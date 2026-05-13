Ducksch beantwortet Werder-Frage

Marvin Ducksch plant nicht, zum SV Werder Bremen zurückzukehren. Auf eine Fan-Frage zu einer möglichen Rückkehr antwortete der 32-Jährige laut der ‚Bild‘: „Nicht zu Werder“. Bis 2028 steht der Stürmer noch bei Birmingham City unter Vertrag.

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Zuletzt wurde Ducksch mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Zudem soll Zweitligist Hertha BSC an einer Verpflichtung des Ex-Dortmunders arbeiten. Aktuell ist Ducksch zu Besuch in Bremen. „Meine Saison in England ist vorbei, die hier nicht. Deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt und die Kollegen besucht“, begründet er.