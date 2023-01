DFB-Zukunft: Müller teilt Entscheidung mit

Thomas Müllers Worte nach dem WM-Vorrundenaus ließen auf einen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft schließen. „Ich hab’s mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Alles weitere muss ich jetzt erstmal sehen. Vielen Dank“, sagte der 33-Jährige nach dem 4:2 gegen Costa Rica.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun, mit knapp sechs Wochen Abstand, fängt der 121-fache Nationalspieler seine Worte wieder ein. Auf einer Pressekonferenz des FC Bayern im Trainingslager in Katar sagte der Offensivspieler nun: „Ich war nach dem Spiel gegen Costa Rica emotional. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und auch mit Hansi gesprochen. Solange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen.“

Lese-Tipp

Sarr: Keine Eile bei Bayern-Abschied

Müller fügte hinzu: „Wann? Wie? Ob? Das wird der Bundestrainer entscheiden.“ Durchaus möglich, dass Flick in Zukunft im Zuge eines Umbruchs erstmal auf Müller verzichtet. Bekannt ist jedoch die hohe Wertschätzung des 57-Jährigen für Müller, der in allen WM-Partien trotz wenig Spielpraxis vor dem Turnier von Beginn an ran durfte.