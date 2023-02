BVB oder Eintracht: Entscheidende Knauff-Gespräche

Bei Eintracht Frankfurt macht man seit geraumer Zeit keinen Hehl daraus, am liebsten langfristig mit Ansgar Knauff zusammenarbeiten zu wollen. Aber auch in Dortmund hat man das Eigengewächs alles andere als abgeschrieben. „Der klare Plan ist, dass er im Sommer zu uns zurückkehrt“, ließ Edin Terzic zuletzt wissen.

Erste konkrete Gespräche stehen in Kürze an, berichtet die ‚Bild‘. Der Boulevardzeitung zufolge wäre eine Entscheidung noch in diesem Monat allerdings überraschend, schon eher müsste man sich bis März oder April gedulden.

Was will der BVB?

Die Streitpunkte: Zunächst einmal müssen die Dortmunder klar Kante bekennen, ob man Knauff in jedem Fall zurückbeordern will oder die Basis für Verhandlungen besteht. Dabei wähnen sich die Frankfurter in einer starken Position, schließlich endet Knauffs Vertrag 2024, sodass der BVB nur noch im Sommer eine adäquate Ablöse kassieren kann.

Wo diese liegt, ist ebenfalls noch offen. Zehn Millionen Euro stehen als Richtwert im Raum. Diesen Betrag will man auf hessischer Seite jedoch noch drücken. Es stehen also durchaus komplizierte Verhandlungen an.