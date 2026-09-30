Nach nur viereinhalb Monaten im Amt verlässt Markus Pilawa den SV Werder Bremen bereits wieder. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der Kaderplaner aus privaten Gründen um sein sofortiges Ausscheiden aus dem Amt gebeten.

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Pilawa, der zuvor bei Borussia Dortmund und den FC Bayern gearbeitet hatte, sagt: „Es waren sehr intensive Monate in einem tollen Verein. Ich bedanke mich bei der Geschäftsführung für das in mich gesetzte Vertrauen und das Verständnis für meine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist.“ Werder wird Pilawas Aufgaben zunächst intern verteilen.