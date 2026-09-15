Werder-Verbleib: Dinkci stößt die Tür auf

Eren Dinkci (24) kann sich gut vorstellen, über die Saison hinaus das Trikot des SV Werder Bremen überzustreifen. „Ich weiß nicht, wie Clemens Fritz und Peter Niemeyer planen, aber ich hätte persönlich nichts dagegen, hier zu bleiben. Ich bin hier zu Hause, wo ich mich am wohlsten fühle. Hier zu spielen, ist für mich eine große Ehre. Deswegen kann ich mir natürlich vorstellen, hier zu bleiben“, erklärte der Angreifer bei einer Medienrunde am heutigen Dienstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitte August war Dinkci auf Leihbasis vom SC Freiburg zu Werder zurückgekehrt. Eine Kaufoption konnten sich die Grün-Weißen allerdings nicht sichern, im Fall der Fälle müsste also eine Lösung mit den Freiburgern gefunden werden. „Ich weiß aber auch, dass Freiburg einen Plan mit mir hat und ich dort Vertrag habe. Daher wird es nicht einfach, mich dort rauszubekommen“, ist sich Dinkci bewusst. Sein Kontrakt im Breisgau ist laut der ‚DeichStube‘ bis 2028 datiert.