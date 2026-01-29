Last Minute: Eintracht winkt lukrative Bahoya-Lösung

Vier Scorerpunkte (drei Treffer, eine Vorlage) markierte Jean-Mattéo Bahoya (20) in den ersten drei Saisonspielen für Eintracht Frankfurt. Seitdem kam kein einziger mehr hinzu, über weite Strecken muss sich der schnelle Offensivakteur sogar mit einem Bankplatz begnügen. Folglich scheint eine schnelle Trennung alles andere als ausgeschlossen.

Ein Ausweg könnte sich kurz vor Ende des Wechselfensters noch bieten. Laut Branchenkenner Sacha Tavolieri hat sich Al Hilal nach möglichen Transferkonditionen erkundigt. Es bestehe durchaus Interesse, den Flügelflitzer im Winter nach Saudi-Arabien zu locken.

Dass Bahoya zuletzt gar nicht performte, wirkt sich selbstredend auch auf eine potenzielle Ablöse aus. Tavolieri zufolge haben die Hessen ein erstes Angebot über 20 Millionen Euro ausgeschlagen und fordern stattdessen mindestens 30 bis 35 Millionen Euro für Bahoya – vor seinem Leistungseinbruch wurde das Preisschild noch auf 80 Millionen festgelegt, nachdem im Sommer sogar eine Saudi-Offerte über 70 Millionen Euro abgelehnt worden war.