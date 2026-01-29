RB Leipzig: Entscheidung um Thomas-Transfer gefallen

Ayodele Thomas wird sich noch in diesem Winter RB Leipzig anschließen. Wie ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, haben sich die Sachsen mit der PSV Eindhoven auf einen sofortigen Transfer verständigt. Da der Vertrag des 18-Jährigen im Sommer ausgelaufen wäre, hatten die Roten Bullen ursprünglich auf einen ablösefreien Wechsel geschielt. Die Niederländer nutzen nun jedoch die letzte Gelegenheit, noch eine Ablösesumme einzustreichen, und kassieren laut ‚Sky‘ 400.000 Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von drei Prozent.

Thomas soll in Kürze den obligatorischen Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Eindhoven hatte lange versucht, den niederländischen U-Nationalspieler von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen – letztlich jedoch ohne Erfolg. Der Rechtsfuß tritt damit in die Fußstapfen von Johan Bakayoko, der im vergangenen Sommer ebenfalls die PSV in Richtung Leipzig verließ.