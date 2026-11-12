Wolfsburg: Winter-Zugang am Haken?

Der VfL Wolfsburg beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Gabriel Wesseh (18). Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge laufen Gespräche über einen potenziellen Winter-Transfer des Rechtsaußen, der aktuell für den norwegischen Erstligisten Fredrikstad FK an den Start geht.

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Wesseh steht bei seinem aktuellen Arbeitgeber bis 2030 unter Vertrag. Insofern bedarf es einer Ablösesumme, um den Senkrechtstarter an Bord zu holen. In dieser Saison steht der US-amerikanische U19-Nationalspieler bereits bei fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Assists) aus zwölf Einstäzen.