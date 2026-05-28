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Bundesliga

Porath vor Schalke-Abflug?

von Lukas Weinstock - Quelle: WAZ
Finn Porath hält den Ball hoch @Maxppp

Die Zusammenarbeit von Finn Porath und dem FC Schalke 04 könnte nach etwas weniger als einem Jahr schon wieder enden. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass der 29-Jährige den Verein bei einem passenden Angebot verlassen darf. Für den Schienenspieler, dessen Vertrag 2027 ausläuft, fordere der Bundesliga-Aufsteiger eine mittlere sechsstellige Ablöse.

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Das entspricht in etwa dem Kaufpreis von 500.000 Euro, den die Königsblauen im vergangenen Sommer an Holstein Kiel überwiesen hatten. Da die Aussicht auf Einsatzzeit in der Bundesliga für Porath nur sehr gering ist, wird im Sommer eine Trennung angestrebt. Einige Zweitligisten sind dem Bericht zufolge am Rechtsfuß interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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