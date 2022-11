HSV: Walter spricht über seine Verlängerung

Tim Walter hat sich zu seiner nach wie vor ausstehenden Vertragsverlängerung beim Hamburger SV geäußert. „Es geht nicht immer nur um Geld. Ich bin wirklich gerne hier. Ich möchte, dass wir uns als Verein von der Struktur her weiterentwickeln“, zitiert die ‚Hamburger Morgenpost‘ den Hamburger Cheftrainer, „und natürlich möchte ich mit der Mannschaft in der Bundesliga spielen.“ In der zweiten Liga überwintert der HSV mit zwei Punkten Rückstand auf den SV Darmstadt auf Platz zwei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Wochen ist der auslaufende Vertrag von Walter ein Thema am Volkspark. Noch bis Weihnachten will der Zweitligist mit dem 47-Jährigen verlängern. Auch der Vertrag von Sportvorstand Jonas Boldt soll bis dahin erneuert werden. Interne Machtkämpfe im Aufsichtsrat verzögerten die Prozesse jedoch zuletzt. „Mir ist daran gelegen, lange bei einem Verein zu arbeiten, der eine gute Struktur hat. Wo es auch zwischenmenschlich passt“, betont Walter, „wo man ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und mit den Spielern an einem Strang zieht.“