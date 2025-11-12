DFB-Comeback: Völler kontaktiert Neuer

Die Gerüchte über ein Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft erhalten neues Futter. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler den 39-jährigen Torhüter bereits kontaktiert und angefragt, ob sich dieser eine Rückkehr vorstellen könnte, sollte Marc-André ter Stegen (33) nach seiner Genesung weder beim FC Barcelona noch bei einem anderen Klub einen Stammplatz haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann bereit sei, auf Neuer zuzugehen und ihn zu überzeugen, sei die zweite Voraussetzung, die erfüllt werden müsse. Laut der ‚Sport Bild‘ gibt es innerhalb des Verbands bereits Stimmen, die Nagelsmann zu diesem Entschluss bewegen wollen.

Neuer war nach der Heim-EM im vergangenen Jahr aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Da der Schlussmann beim FC Bayern weiter starke Leistungen zeigt, fordern weiterhin viele einen Rücktritt vom Rücktritt. Öffentlich äußern sich alle Beteiligten sehr zurückhaltend. Auch, weil sich die derzeitige Nummer eins Oliver Baumann (35) tadellos präsentiert.