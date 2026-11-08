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Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Mehrheit gegen Nagelsmann-Rückkehr

von Martin Schmitz
1 min.
Julian Nagelsmann bei der WM @Maxppp

Eine knappe Mehrheit der FT-User hält eine Rückkehr von Julian Nagelsmann zu RB Leipzig für keine gute Idee. In der dazugehörigen Umfrage votierten nur 44 Prozent dafür, dass der ehemalige Bundestrainer und die Sachsen eine perfekte Verbindung ergeben würden. Der 39-Jährige wird aktuell von einigen Medien als Schattentrainer der Leipzigern bezeichnet, wo Martín Demichelis trotz ansteigender Form offenbar nicht restlos überzeugen kann.

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Wäre die Rückkehr zu RB Leipzig der richtige Schritt für Julian Nagelsmann?
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21 Prozent der Umfrageteilnehmer würden eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte allerdings als Rückschritt empfinden. Wegen der unglücklichen DFB-Zeit und dem daraus resultierenden Standing in Deutschland raten 35 Prozent Nagelsmann zu einem Wechsel ins Ausland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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