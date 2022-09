Krauß forcierte RB-Abgang

Der endgültige Wechsel weg von RB Leipzig zeichnete sich für Tom Krauß (21) schon früh ab. In der ‚WAZ‘ erklärt der Neuzugang des FC Schalke 04: „Ich habe den Verantwortlichen bei RB Leipzig im Sommer klar kommuniziert, dass ich eine Veränderung möchte. Bei RB ist die Qualität in der Zentrale unglaublich hoch und ich hätte es sehr schwer gehabt, dort auf Spielzeit zu kommen.“

Für den U21-Nationalspieler war klar, dass er in der Bundesliga auflaufen wollte, „aber nicht wieder nur für eine kurzfristige Leihe. Ich wollte mehr Planungssicherheit.“ Der Mittelfeldspieler ist froh, nun mit dem Schalke 04 in der Bundesliga zu spielen. Den Verantwortlichen von Leipzig ist er deshalb „enorm dankbar“, dass sie ihm keine Steine in den Weg gelegt haben. Hält S04 die Klasse, greift im Sommer eine Kaufpflicht auf den aktuellen Leihspieler.