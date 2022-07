Nottingham holt Williams

Nottingham Forest setzt seine Shoppingtour fort. Der Premier League-Aufsteiger sichert sich die Dienste von Neco Williams vom FC Liverpool. Bei den Tricky Trees unterschreibt der 21-jährige Rechtsverteidiger einen Vierjahresvertrag. An die Reds war der Waliser noch bis 2025 gebunden. Nottingham holt damit den sechsten Neuzugang für die anstehende Saison im englischen Oberhaus an Bord.

Williams will mithelfen, dass der Klassenerhalt gelingt: „Forest ist ein Verein mit einer unglaublichen Geschichte und der City Ground ist ein ganz besonderer Ort, den ich in den kommenden Wochen unbedingt in vollem Umfang erleben möchte. Nach einem Gespräch mit dem Cheftrainer ist der Ehrgeiz im Verein groß. Ich kann es kaum erwarten, mich mit meinen neuen Mannschaftskameraden zusammenzutun und mich auf die kommende Herausforderung vorzubereiten.“