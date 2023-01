Fortuna: Tanaka hat Ausstiegsklausel

Ao Tanaka kann Fortuna Düsseldorf ab Sommer per Ausstiegsklausel verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt der entsprechende Passus im bis 2025 gültigen Vertrag bei fünf Millionen Euro Ablöse. Für eine Million war der 24-jährige im vergangenen Sommer von Kawasaki Frontale gekommen.

In Düsseldorf schlug Tanaka voll ein. 14 seiner 15 Saisoneinsätze bestritt der Japaner von Beginn an. Auch bei der WM in Katar war Tanaka mit von der Partie. Sein Tor zum 2:1-Endstand gegen Spanien sorgte für das Gruppenaus der deutschen Mannschaft.

