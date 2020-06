Lautaro-Transfer: Zwei große Probleme für Barça

Inter Mailand beharrt bislang auf die Zahlung der festgeschriebenen Ablösesumme für Lautaro Martínez. Zwei Gründe sprechen laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ dafür, dass sich an dieser Haltung nichts ändern wird. Besonders bedeutsam: Die Nerazzurri haben keinen Ersatz für Lautaro an der Angel und auch nicht in Sichtweite. Zweitens: Mit dem Verkauf von Mauro Icardi für 50 Millionen Euro an Paris St. Germain wurde bereits ein Stürmer zu Geld gemacht.

Und weil Lautaro noch bis 2023 an Inter gebunden ist, besteht für die Italiener sowieso keine Eile. Anders sieht das beim FC Barcelona aus. Die Blaugrana wollen den 22-Jährigen unbedingt schon in diesem Sommer als Königstransfer an Bord holen. Das jüngste Angebot über 50 Millionen plus zwei Spieler lehnte Inter aber kategorisch ab.

Die Antwort aus Mailand: Nur wenn die Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Millionen Euro gezogen wird, kommt ein Transfer infrage. An dieser Einstellung dürfte sich auch in den kommenden Wochen nichts ändern. Da hilft es Barça auch nicht, dass Lautaro fest zugesagt hat. Ein Fünfjahresvertrag mit einem Grundgehalt von zwölf Millionen Euro wurde ausgehandelt. Für die Ablöse müssen die Katalanen aber noch mehr Geld zusammenkratzen, wenn der Deal noch klappen soll. Gut ein Monat bleibt noch Zeit, dann läuft die Klausel ab.