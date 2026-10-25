„Nehme das ernst“: Zweifelt Köln-Boss an Wagner?

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen macht sich im Umfeld des 1. FC Köln Unmut breit. Neben den fehlenden Ergebnissen sind auch die sportlichen Leistungen des Klubs aus der Domstadt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Der vorläufige traurige Höhepunkt war das erschreckend schwache 0:0 gegen Aufsteiger Schalke 04 am gestrigen Samstag.

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Der seit Wochen umstrittene Chefcoach René Wagner bekam die Fanwut zu spüren, deutliche „Wagner raus“-Rufe waren in der Schlussphase immer wieder zu vernehmen. Sportchef Thomas Kessler, der vor einigen Tagen noch interne Unruhe abgestritten hatte, nimmt das mit Besorgnis zur Kenntnis, wie er dem ‚Express‘ bestätigt.

„Ich nehme das natürlich ernst, das ist ja keine Frage. Es ist hochemotional“, so der Sportgeschäftsführer, der gewohnt sachlich bleibt und seinem Coach klar den Rücken stärkt: „Ich sehe uns insgesamt auf einem guten Weg. Aber die Kreativität im letzten Drittel und dann auch endgültig Torgefahr auszustrahlen oder Chancen zu nutzen, haben wir vermissen lassen. Deswegen sind wir enttäuscht.“

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Sollte der 1. FC Köln weiter an René Wagner festhalten? Ja, er wird die Kurve bekommen Nein, ein Wechsel muss her Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Doch wie lange geht es unter Wagner noch gut? Der Bundesligaspielplan hatte den Kölnern zuletzt ausschließlich Teams aus der unteren Tabellenhälfte beschert. Dafür war die Punktausbeute sehr mager. Im nächsten Spiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) muss fast schon ein Dreier her. Anschließend folgen acht Gegner, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte stehen – ein knüppelhartes Programm.

„Ich mache mir auch Gedanken und nehme das mit in die tägliche Arbeit“, so Kessler, der zugibt: „Am Ende geht es um die inhaltliche Arbeit, darum, Siege einzufahren. Das ist die Währung, die für die Menschen am meisten zählt.“ Eine Generalprobe steht am Dienstag (20:45 Uhr) an. Dann trifft Köln auch im DFB-Pokal auf Union.