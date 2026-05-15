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Serie A

13 Millionen: Bundesliga-Interesse an Ratkov

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Petar Ratkov im Trikot von Lazio Rom @Maxppp

Lazio Rom stellt Petar Ratkov ins Schaufenster. Laut ‚Sky‘ ist der Serie A-Klub bereit, den serbischen Angreifer nach nur einer halben Saison im Klub wieder abzugeben. Einige namentlich nicht genannte Bundesligisten sollen interessiert sein. Den Biancocelesti schwebt eine Leihe mit gekoppelter Kaufpflicht in Höhe von 13 Millionen Euro vor – diese Summe hatten die Römer im Januar für den 22-Jährigen an RB Salzburg überwiesen.

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In der Mozartstadt hatte der Mittelstürmer in der Hinrunde noch verlässlich getroffen, in 17 Ligaspielen standen neun Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Bei Lazio steht Ratkov dagegen selten überhaupt im Kader und sammelte in acht Kurzeinsätzen keinen Scorerpunkt. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2030 an die Italiener gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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