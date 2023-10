Gespräche laufen: Hürzeler gibt Einblicke

Der FC St. Pauli und Trainer Fabian Hürzeler loten bereits die Möglichkeit einer Verlängerung aus. „Ich bin in enger Kommunikation mit Andreas Bornemann und dem Präsidium, was meine Gedankengänge sind“, wird der der Kiezkicker-Coach von der ‚Bild‘ zitiert. Man sei in einem „offenen und transparenten Austausch“.

„Ich kann ganz klar sagen“, fügt Hürzeler an, „dass nur der FC St. Pauli in meinen Gedanken eine Rolle spielt.“ Der Verein wisse von seiner „inneren Überzeugung“. Die ‚Bild‘-Frage nach einer Zukunft in der Bundesliga pariert der 30-Jährige: „Natürlich bin ich hungrig, gemeinsam mit St. Pauli erste Liga zu spielen.“